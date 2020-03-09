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E. Akyüz, Nisse markasıyla 'ya çıkarma yaptı. Markanın 2020-2021 koleksiyonu Fransa'nın başkenti 'te görücüye çıktı.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Paris çıkarması
Tasarımcı Nargisse E. Akyüz, Nisse markasıyla Fransa'ya çıkarma yaptı. Markanın 2020-2021 koleksiyonu Paris'te görücüye çıktı.

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