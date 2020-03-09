Tasarımcı Nargisse E. Akyüz, Nisse markasıyla Fransa'ya çıkarma yaptı. Markanın 2020-2021 sonbahar kış koleksiyonu Paris'te görücüye çıktı.
Paris çıkarması
Tasarımcı Nargisse E. Akyüz, Nisse markasıyla Fransa'ya çıkarma yaptı. Markanın 2020-2021 sonbahar kış koleksiyonu Fransa'nın başkenti Paris'te görücüye çıktı.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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