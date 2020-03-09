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kendisini taklit eden minik hayranının fotoğrafını paylaştı

İrem Derici, dün hesabından sahne kıyafetinin neredeyse aynısını giyip poz veren minik hayranının fotoğrafını paylaştı. Güzel şarkıcı, isimli için "Yok mu bir alkışınız bu minnoşa" yorumunu yaptı. Derici'nin hayranları ise fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Junior İrem
İrem Derici, dün hesabından sahne kıyafetinin neredeyse aynısını giyip poz veren minik hayranının fotoğrafını paylaştı. Güzel şarkıcı, Devrim Yakamoz isimli için "Yok mu bir alkışınız bu minnoşa" yorumunu yaptı. Derici'nin hayranları ise fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

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