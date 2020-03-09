İrem Derici, dün sosyal medya hesabından sahne kıyafetinin neredeyse aynısını giyip poz veren minik hayranının fotoğrafını paylaştı. Güzel şarkıcı, Devrim Yakamoz isimli küçük kız için "Yok mu bir alkışınız bu minnoşa" yorumunu yaptı. Derici'nin hayranları ise fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.
İrem Derici kendisini taklit eden minik hayranının fotoğrafını paylaştı
İrem Derici, dün sosyal medya hesabından sahne kıyafetinin neredeyse aynısını giyip poz veren minik hayranının fotoğrafını paylaştı. Güzel şarkıcı, Devrim Yakamoz isimli küçük kız için "Yok mu bir alkışınız bu minnoşa" yorumunu yaptı. Derici'nin hayranları ise fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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