Nusret, Kadınlar Günü'nü unutmadı. Annesiyle fotoğrafını yayınlayıp kadınlara jest yaptı: Sizi 8 Mart'ta öğlen Nusr-et Steakhouse'a bekliyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava bedava...
Nusret'ten Kadınlar Günü'ne özel davet
Nusret, Kadınlar Günü'nü unutmadı. Annesiyle fotoğrafını yayınlayıp kadınlara jest yaptı: Sizi 8 Mart'ta öğlen Nusr-et Steakhouse'a bekliyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava bedava...
- Saklambaç
- 07.03.2020
- Gazete
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