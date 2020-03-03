Önceki akşam bir ödül törenine kamuflajla katılan Yılmaz Morgül, "Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim" dedi.
Yılmaz Morgül'den Mehmetçik'e destek! "Empati için giyindim"
Önceki akşam bir ödül törenine kamuflajla katılan Yılmaz Morgül, "Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim" dedi.
- Saklambaç
- 03.03.2020
- Gazete
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