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'den Mehmetçik'e destek! "Empati için giyindim"

Önceki akşam bir ödül törenine kamuflajla katılan , "Ben Türk halkıyla, arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim" dedi.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Empati için giyindim
Önceki akşam bir ödül törenine kamuflajla katılan Yılmaz Morgül, "Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim" dedi.

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