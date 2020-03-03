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Nihan Akın'ın teyzelik sevinci

'ın kız kardeşi Cihan dün doğum yaptı. Güney isimli erkek yeğeniyle poz veren güzel şarkıcı, "Teyze olmak harika bir duyguymuş" dedi.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Teyzelik sevinci
Şarkıcı Nihan Akın'ın kız kardeşi Cihan dün doğum yaptı. Güney isimli erkek yeğeniyle poz veren güzel şarkıcı, "Teyze olmak harika bir duyguymuş" dedi.

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