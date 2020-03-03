Şarkıcı Nihan Akın'ın kız kardeşi Cihan dün doğum yaptı. Güney isimli erkek yeğeniyle poz veren güzel şarkıcı, "Teyze olmak harika bir duyguymuş" dedi.
Nihan Akın'ın teyzelik sevinci
Şarkıcı Nihan Akın'ın kız kardeşi Cihan dün doğum yaptı. Güney isimli erkek yeğeniyle poz veren güzel şarkıcı, "Teyze olmak harika bir duyguymuş" dedi.
- Saklambaç
- 03.03.2020
- Gazete
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