Son dönemin en başarılı ve popüler oyuncularından Miray Daner, İdlib'de katil Esad rejiminin haince saldırısı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin tek tek yazılı olduğu bir Instagram hikayesi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına rejim yanlısı bir Suriyeli, hadsiz bir yanıt verdi.
Miray Daner, hadsiz mesajı paylaşıp haine Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan" sözüyle yanıt verdi. Daner, paylaşımının sonuna da "Bu söz şimdi çok daha anlamlı" notunu düştü.
Daner'e hadsizci mesaj yollayan Suriyeli, gelen yorumlar üzerine sosyal medyasını yorumlara kapadı.
Miray Daner, hadsiz mesajı paylaşıp haine Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan" sözüyle yanıt verdi. Daner, paylaşımının sonuna da "Bu söz şimdi çok daha anlamlı" notunu düştü.
Daner'e hadsizci mesaj yollayan Suriyeli, gelen yorumlar üzerine sosyal medyasını yorumlara kapadı.
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