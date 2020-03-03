Mehmetçiğe söz verdi

Avatar Atakan, geçtiğimiz gün Akın Dövüş Arenası'nda Fransız Diaguely Camara'yı mağlup etti. Maç sonu asker selamı veren Milli sporcu, "Galibiyetim şehitlerimize ve ailelerine; varlığım da Türk varlığına armağan olsun" dedi.
Anthony Dirrell ile yapacağı maçtan önce Türk hayranlarına selam gönderen boksör Avni Yıldırım, "Altın kemer şehitliğimize gidecek söz veriyorum" dedi.
Anthony Dirrell ile yapacağı maçtan önce Türk hayranlarına selam gönderen boksör Avni Yıldırım, "Altın kemer şehitliğimize gidecek söz veriyorum" dedi.
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