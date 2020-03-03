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Mehmetçiğe söz verdi

ile yapacağı maçtan önce hayranlarına selam gönderen boksör , " şehitliğimize gidecek söz veriyorum" dedi.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Mehmetçiğe söz verdi
Avatar Atakan, geçtiğimiz gün Akın Dövüş Arenası'nda Fransız Diaguely Camara'yı mağlup etti. Maç sonu asker selamı veren Milli sporcu, "Galibiyetim şehitlerimize ve ailelerine; varlığım da varlığına armağan olsun" dedi.



ile yapacağı maçtan önce Türk hayranlarına selam gönderen boksör , " şehitliğimize gidecek söz veriyorum" dedi.

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