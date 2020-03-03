Başarılı oyuncu Doğa Rutkay, şehitlerimizi unutmadı. İki çocuk annesi Rutkay, önceki gün Instagram'da bir askerimizin fotoğrafını paylaşıp takipçilerine şöyle seslendi: "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü; birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir."
Doğa Rutkay, şehitlerimizi unutmadı! "Onlara borçluyuz..."
Başarılı oyuncu Doğa Rutkay, şehitlerimizi unutmadı. İki çocuk annesi Rutkay, önceki gün Instagram'da bir askerimizin fotoğrafını paylaşıp takipçilerine şöyle seslendi: "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü; birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir."
- Saklambaç
- 03.03.2020
- Gazete
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