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, şehitlerimizi unutmadı! "Onlara borçluyuz..."

Başarılı oyuncu , şehitlerimizi unutmadı. İki çocuk annesi Rutkay, önceki gün 'da bir askerimizin fotoğrafını paylaşıp takipçilerine şöyle seslendi: "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü; birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir."

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Onlara borçluyuz
Başarılı oyuncu Doğa Rutkay, şehitlerimizi unutmadı. İki çocuk annesi Rutkay, önceki gün 'da bir askerimizin fotoğrafını paylaşıp takipçilerine şöyle seslendi: "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü; birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir."

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