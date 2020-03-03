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Bahar Kalkanı Harekatı'na ünlülerden destek yağdı! "Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik; bilmiyoruz demedik ki!"

Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlamasıyla ünlülerden Mehmetçiğe destek yağdı. '' şarkısıyla milyonlara ulaşan , toplumsal olaylara karşı duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. 34 yaşındaki başarılı rapçi, "Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik; bilmiyoruz demedik ki!" dedi.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Ünlülerden destek yağdı
Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlamasıyla ünlülerden Mehmetçiğe destek yağdı:



Merve Özbey: Allah askerlerimizi korusun.

Yusuf Güney: Allah askerimize, güç, kuvvet versin, muzaffer eylesin.



Hande Yener: Allah şanlı askerimizi korusun.



Polat Yağcı: Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan vefakar askerlerimizin Allah hep yanında olsun, ayaklarına taş değdirmesin.



Aslı Hünel: Vatanımız için; kanımızın son damlasına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız.



Özellikle 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla milyonlara ulaşan Norm Ender, toplumsal olaylara karşı duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. 34 yaşındaki başarılı rapçi, Bahar Kalkanı Harekatı için ses getiren şu paylaşımı yaptı:



"Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik; bilmiyoruz demedik ki!" Vatani görevini yıllar önce 'de yapan 'in twitter'dan yaptığı bu paylaşım; 110 bini aşkın kişi tarafından beğenilip binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

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