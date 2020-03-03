Yasemin Allen, Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılana kardeş aldı... Güzel oyuncu, dün sosyal medyada Brezilya Gökkuşağı Boası olarak bilinen yeni yılanının görüntüsünü paylaşarak takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı.
Allen'ın Boa'sı! Yasemin Allen, evine yeni bir yılan aldı...
Yasemin Allen, Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılana kardeş aldı... Güzel oyuncu, dün sosyal medyada Brezilya Gökkuşağı Boası olarak bilinen yeni yılanının görüntüsünü paylaşarak takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı.
- Saklambaç
- 03.03.2020
- Gazete
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