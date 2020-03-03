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Allen'ın Boa'sı! , evine yeni bir yılan aldı...

, Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılana kardeş aldı... Güzel oyuncu, dün sosyal medyada Brezilya Gökkuşağı Boası olarak bilinen yeni yılanının görüntüsünü paylaşarak takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Allen'ın Boa'sı
Yasemin Allen, Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılana kardeş aldı... Güzel oyuncu, dün sosyal medyada Brezilya Gökkuşağı Boası olarak bilinen yeni yılanının görüntüsünü paylaşarak takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı.

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