Sportif buluşma

Oyuncu Özenç Aygün ve dünya çapında dereceleri bulunan Erdoğan Gündüz ile Oleg Astanin'in birlikte kurdukları Türkiye Triatlon Federasyonu'na bağlı Triatlon Spor Kulübü, 4 ayda birçok dereceye imza attı.



T ria Team geçtiğimiz günlerde İstanbul Caddebostan'da bir etkinlik düzenleyerek bu spora gönül verenleri bir araya getirdi. Davete oyuncu Selma Güneri ve oğlu Umut Sezgin gibi ünlüler de katıldı.