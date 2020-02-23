Sportif buluşma

Oyuncu Özenç Aygün ve dünya çapında dereceleri bulunan Erdoğan Gündüz ile Oleg Astanin'in birlikte kurdukları Türkiye Triatlon Federasyonu'na bağlı Triatlon Spor Kulübü, 4 ayda birçok dereceye imza attı.
Tria Team geçtiğimiz günlerde İstanbul Caddebostan'da bir etkinlik düzenleyerek bu spora gönül verenleri bir araya getirdi. Davete oyuncu Selma Güneri ve oğlu Umut Sezgin gibi ünlüler de katıldı.
Tria Team geçtiğimiz günlerde İstanbul Caddebostan'da bir etkinlik düzenleyerek bu spora gönül verenleri bir araya getirdi. Davete oyuncu Selma Güneri ve oğlu Umut Sezgin gibi ünlüler de katıldı.
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