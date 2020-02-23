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Türk kraliçesi , önceki gece 'de 2 bin 500 kişiye konser verdi. Eşsiz bir sese sahip olan sanatçı, "Hoşçakal" şarkısıyla final yapıp hayranlarına veda etti.

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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Şebo rüzgarı
Türk kraliçesi Şebnem Ferah, önceki gece Ankara Perfomance Hall'de 2 bin 500 kişiye konser verdi. Eşsiz bir sese sahip olan sanatçı, "Hoşçakal" şarkısıyla final yapıp hayranlarına veda etti.

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