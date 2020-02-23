Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, önceki gece Ankara Perfomance Hall'de 2 bin 500 kişiye konser verdi. Eşsiz bir sese sahip olan sanatçı, "Hoşçakal" şarkısıyla final yapıp hayranlarına veda etti.
Ankara'da Şebnem Ferah rüzgarı
Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, önceki gece Ankara Perfomance Hall'de 2 bin 500 kişiye konser verdi. Eşsiz bir sese sahip olan sanatçı, "Hoşçakal" şarkısıyla final yapıp hayranlarına veda etti.
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
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