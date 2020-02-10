Volkan Demirel- Zeynep Sever'in kızları Yade 6 yaşına girdi. Ünlü çift, doğum günü düzenledi. Tescilli güzel, minik konuklardan tek bir şey istedi: Hediyelerinizi yoksul çocuklara verin...
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yine alkışlık bir harekete imza attı... Mutlu çiftin kızları Yade, önceki gün Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan çocuk şehri KidzMondo'da 6. yaş gününü kutladı. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel'in maç nedeniyle doğum gününe katılamadığını belirten Zeynep Hanım, "Volkan dün akşam kamptan elinde pasta ile geldi ve Yade'nin doğum gününü ailece hep birlikte kutladık" dedi.
Küçük Yade pastasını ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi.
Bu doğum gününde Yade'ye hediye almadıklarını da söyleyen Zeynep Hanım, "Çocuklar Üşümesin Diye Derneği benim de destek olduğum bir dernek. Bugün doğum gününe gelen misafirlerimizden hediye yerine isterlerse Çocuklar Üşümesin Derneği'ne bağış yapmalarını rica ettik. Yade'ye de öncesinde sordum ve istersen böyle bir şey yapabiliriz dedim ve Yade de çok sevindi, çok istedi. 'Tabii yapalım' dedi" diye konuştu.
2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, Yade için "İnsan ayrımı yapmasın, çevreyi korusun, hayvanları sevsin, sağlıklı ve mutlu olsun" dileğinde bulundu.
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yine alkışlık bir harekete imza attı... Mutlu çiftin kızları Yade, önceki gün Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan çocuk şehri KidzMondo'da 6. yaş gününü kutladı. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel'in maç nedeniyle doğum gününe katılamadığını belirten Zeynep Hanım, "Volkan dün akşam kamptan elinde pasta ile geldi ve Yade'nin doğum gününü ailece hep birlikte kutladık" dedi.
Küçük Yade pastasını ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi.
Bu doğum gününde Yade'ye hediye almadıklarını da söyleyen Zeynep Hanım, "Çocuklar Üşümesin Diye Derneği benim de destek olduğum bir dernek. Bugün doğum gününe gelen misafirlerimizden hediye yerine isterlerse Çocuklar Üşümesin Derneği'ne bağış yapmalarını rica ettik. Yade'ye de öncesinde sordum ve istersen böyle bir şey yapabiliriz dedim ve Yade de çok sevindi, çok istedi. 'Tabii yapalım' dedi" diye konuştu.
2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, Yade için "İnsan ayrımı yapmasın, çevreyi korusun, hayvanları sevsin, sağlıklı ve mutlu olsun" dileğinde bulundu.
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