Tolgahan Sayışman'ın güzel eşi Almeda Abazi, önceki gün kız kardeşi İlda Abazi ile bir fotoğrafını paylaştı. Arnavut güzellere, 'En tatlı kardeşler' iltifatları yapıldı. Tolgahan Sayışman'ın güzel eşi Almeda Abazi, önceki gün kız kardeşi İlda Abazi ile bir fotoğrafını paylaştı. Arnavut güzellere, 'En tatlı kardeşler' iltifatları yapıldı.
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