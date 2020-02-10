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  • 10.02.2020
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Süper ikili! kız kardeşi ile olan fotoğrafını paylaştı

'ın güzel eşi , önceki gün kız kardeşi ile bir fotoğrafını paylaştı. Arnavut güzellere, "En tatlı kardeşler" iltifatları yapıldı.

Süper ikili
Tolgahan Sayışman'ın güzel eşi Almeda Abazi, önceki gün kız kardeşi İlda Abazi ile bir fotoğrafını paylaştı. Arnavut güzellere, "En tatlı kardeşler" iltifatları yapıldı.

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