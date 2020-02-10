Sosyetik Siren Ertan Kayalar, Instagram hesabında kendi reklamını yaptı. Sevgililer günü için kırmızı şal ve mum tasarlayan Siren Hanım, ürünlerini sayfasında paylaştı... Sosyetik Siren Ertan Kayalar, Instagram hesabında kendi reklamını yaptı. Sevgililer günü için kırmızı şal ve mum tasarlayan Siren Hanım, ürünlerini sayfasında paylaştı...
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