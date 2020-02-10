Masadan eksiliyor dostlar! Demet Akalın şimdi de Fatih Ürek'le kavga etti

urvivor

, yedikleriiçtikleri ayrı gitmeyenile kavgaetmiş, dostluklarıbitmişti. Fatih Ürek,'Ben onun en kötügününde yanındaydım.Ama o benim ablamıncenazesinde bile aramadı.Duyuyorum ben, süreklidedikodu yapıyor' demişti.Bunun üzerine DemetAkalın da eski dostuna ateşpüskürmüş ve beddua etmekile suçlamıştı. Bu durumdaha önce yine şarkıcıile eşidostluğunu aklımagetirdi. Bir zamanlar çokyakın olan Demet Akalın ileBerkay, bir 'saat' polemiğiyüzünden birbirlerine girmiş,senelerin dostluğu bitmişti.Demet Akalın, bunungibive sunucugibiisimlerle de kavgalı...Kavga edip barıştıklarınıyazmıyorum ama Akalın'ınkavga haberlerini duydukçaaklıma Zakkum grubununsöylediği Anason şarkısındabulunan "Masadan eksiliyordostlar'' sözleri gelmiyordeğil… Gelecek yıl 25. sanatyılını kutlayacak olan DemetAkalın, bence o sene busene deyip, tüm küslüklerigeride bırakacaktır…Mert Öcal da ünlüler takımında.2020 için neredeyse sayılı günler kaldı.ile birlikte tüm yarışmacılar geçtiğimiz Cumartesi günü Dominik'e gitti. Ünlüler kadrosundagibi isimler mevcut. Büyük bir çekişmenin yaşanacağı yarışmada en dikkat çeken isimler ise Mert Öcal ile Uğur Pektaş… İkili, arasında büyük çekişme yaşanacağını düşünüyorum. Gönüllüler kadrosunda yer alan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ise şimdiden sosyal medya'nın şampiyonu… Bakalım adada neler olacak izleyip görüceğiz.gün sosyal medya uzmanı birarkadaşım ile Nişantaşı'ndayemek yedik. Konu sosyalmedyaya geldi. Birçok kadınoyuncunun ve blogger'ınsosyal medya yönetimleriniyapıyor arkadaşım. Konuifşalara kadar geldi.Bana birkaç ünlü ismeatılan mesajları gösterdi.Üç büyüklerde oynayanfutbolcular mı dersin, yoksaTürkiye'nin en yakışıklıoyuncusu mu? Yazılanlarıokudukça küçük bir şokgeçirmedim değil. Sonra ifşaedilince de dava açıp olayıkapatmaya çalışıyorlar. Nasılcesaret edip böyle mesajlaratıyorlar anlamış değilim.