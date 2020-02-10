Masadan eksiliyor dostlar! Demet Akalın şimdi de Fatih Ürek'le kavga etti

Şarkıcı demet Demet Akalın, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fatih Ürek ile kavga etmiş, dostlukları bitmişti. Fatih Ürek, 'Ben onun en kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor' demişti. Bunun üzerine Demet Akalın da eski dostuna ateş püskürmüş ve beddua etmek ile suçlamıştı. Bu durum daha önce yine şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin dostluğunu aklıma getirdi. Bir zamanlar çok yakın olan Demet Akalın ile Berkay, bir 'saat' polemiği yüzünden birbirlerine girmiş, senelerin dostluğu bitmişti. Demet Akalın, bunun gibi Ece Erken, İrem Derici, Gülben Ergen, Aynur Aydın ve sunucu Dilay Korkmaz gibi isimlerle de kavgalı...
Kavga edip barıştıklarını yazmıyorum ama Akalın'ın kavga haberlerini duydukça aklıma Zakkum grubunun söylediği Anason şarkısında bulunan "Masadan eksiliyor dostlar'' sözleri gelmiyor değil… Gelecek yıl 25. sanat yılını kutlayacak olan Demet Akalın, bence o sene bu sene deyip, tüm küslükleri geride bırakacaktır…
Mert Öcal da ünlüler takımında.
SURVIVOR'DA BÜYÜK ÇEKİŞME
Survivor 2020 için neredeyse sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı ile birlikte tüm yarışmacılar geçtiğimiz Cumartesi günü Dominik'e gitti. Ünlüler kadrosunda Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Cemal Can Canseven ve Mert Öcal gibi isimler mevcut. Büyük bir çekişmenin yaşanacağı yarışmada en dikkat çeken isimler ise Mert Öcal ile Uğur Pektaş… İkili, arasında büyük çekişme yaşanacağını düşünüyorum. Gönüllüler kadrosunda yer alan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ise şimdiden sosyal medya'nın şampiyonu… Bakalım adada neler olacak izleyip görüceğiz.
FUTBOLCULARIN DM AŞKI
Geçtiğimiz gün sosyal medya uzmanı bir arkadaşım ile Nişantaşı'nda yemek yedik. Konu sosyal medyaya geldi. Birçok kadın oyuncunun ve blogger'ın sosyal medya yönetimlerini yapıyor arkadaşım. Konu ifşalara kadar geldi. Bana birkaç ünlü isme atılan mesajları gösterdi. Üç büyüklerde oynayan futbolcular mı dersin, yoksa Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu mu? Yazılanları okudukça küçük bir şok geçirmedim değil. Sonra ifşa edilince de dava açıp olayı kapatmaya çalışıyorlar. Nasıl cesaret edip böyle mesajlar atıyorlar anlamış değilim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Kavga edip barıştıklarını yazmıyorum ama Akalın'ın kavga haberlerini duydukça aklıma Zakkum grubunun söylediği Anason şarkısında bulunan "Masadan eksiliyor dostlar'' sözleri gelmiyor değil… Gelecek yıl 25. sanat yılını kutlayacak olan Demet Akalın, bence o sene bu sene deyip, tüm küslükleri geride bırakacaktır…
Mert Öcal da ünlüler takımında.
SURVIVOR'DA BÜYÜK ÇEKİŞME
Survivor 2020 için neredeyse sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı ile birlikte tüm yarışmacılar geçtiğimiz Cumartesi günü Dominik'e gitti. Ünlüler kadrosunda Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Cemal Can Canseven ve Mert Öcal gibi isimler mevcut. Büyük bir çekişmenin yaşanacağı yarışmada en dikkat çeken isimler ise Mert Öcal ile Uğur Pektaş… İkili, arasında büyük çekişme yaşanacağını düşünüyorum. Gönüllüler kadrosunda yer alan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ise şimdiden sosyal medya'nın şampiyonu… Bakalım adada neler olacak izleyip görüceğiz.
FUTBOLCULARIN DM AŞKI
Geçtiğimiz gün sosyal medya uzmanı bir arkadaşım ile Nişantaşı'nda yemek yedik. Konu sosyal medyaya geldi. Birçok kadın oyuncunun ve blogger'ın sosyal medya yönetimlerini yapıyor arkadaşım. Konu ifşalara kadar geldi. Bana birkaç ünlü isme atılan mesajları gösterdi. Üç büyüklerde oynayan futbolcular mı dersin, yoksa Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu mu? Yazılanları okudukça küçük bir şok geçirmedim değil. Sonra ifşa edilince de dava açıp olayı kapatmaya çalışıyorlar. Nasıl cesaret edip böyle mesajlar atıyorlar anlamış değilim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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