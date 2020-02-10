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  • 10.02.2020
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Kubat mest etti

Kubat, önceki akşam Günay'da hayranlarını mest etti. Van'daki çığ faciası ile Elazığ'daki depremi hatırlatan sanatçı, "Allah bizlere daha büyük acılar yaşatmasın" dedi.

Kubat mest etti
Kubat, önceki akşam Günay'da hayranlarını mest etti. Van'daki çığ faciası ile Elazığ'daki depremi hatırlatan sanatçı, "Allah bizlere daha büyük acılar yaşatmasın" dedi.

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