Kubat mest etti Kubat, önceki akşam Günay'da hayranlarını mest etti. Van'daki çığ faciası ile Elazığ'daki depremi hatırlatan sanatçı, "Allah bizlere daha büyük acılar yaşatmasın" dedi.

Kubat, önceki akşam Günay'da hayranlarını mest etti. Van'daki çığ faciası ile Elazığ'daki depremi hatırlatan sanatçı, "Allah bizlere daha büyük acılar yaşatmasın" dedi. TÜM MANŞETLER