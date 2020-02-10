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  • 10.02.2020
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'da yağan karın ardından ünlülerden renkli paylaşım

Önceki gün 'da yağan karın ardından ünlülerden renkli paylaşımlar gelmeye devam etti. de evinin bahçesinde oğluyla kar keyfi yaptı. Üren, havuz başında şezlonga uzanarak herkesi güldürdü.

Şezlongta kar keyfi
Önceki gün İstanbul'da yağan karın ardından ünlülerden renkli paylaşımlar gelmeye devam etti. Şarkıcı Seda Üren de evinin bahçesinde oğluyla kar keyfi yaptı. Üren, havuz başında şezlonga uzanarak herkesi güldürdü.



Müzisyen çift ile Cansu Kurtçu, ikizleriyle kar keyfi yaptı. Vera ile Oğul'un kar neşesi objektife böyle yansıdı.



Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün sevimli oğlu Alex, karla ilk kez tanıştı. Bu anları fotoğraflayan Öztürk, "Karı pek sevmedi galiba" notu düştü.

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