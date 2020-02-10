Önceki gün İstanbul'da yağan karın ardından ünlülerden renkli paylaşımlar gelmeye devam etti. Şarkıcı Seda Üren de evinin bahçesinde oğluyla kar keyfi yaptı. Üren, havuz başında şezlonga uzanarak herkesi güldürdü.
Müzisyen çift Fettah Can ile Cansu Kurtçu, ikizleriyle kar keyfi yaptı. Vera ile Oğul'un kar neşesi objektife böyle yansıdı.
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün sevimli oğlu Alex, karla ilk kez tanıştı. Bu anları fotoğraflayan Öztürk, "Karı pek sevmedi galiba" notu düştü.
Müzisyen çift Fettah Can ile Cansu Kurtçu, ikizleriyle kar keyfi yaptı. Vera ile Oğul'un kar neşesi objektife böyle yansıdı.
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün sevimli oğlu Alex, karla ilk kez tanıştı. Bu anları fotoğraflayan Öztürk, "Karı pek sevmedi galiba" notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.