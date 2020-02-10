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  • 10.02.2020
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'den örnek hareket! Çevrecilerden alkış aldı...

, Sapanca’da doğa yürüyüşüne çıktı. Ormandaki çöpleri toplayan Zenginer, örnek bir davranışa imza attı.Güzel oyuncu, “Ormanlarımızı kirletmeyelim” dedi.

Temizlik 'Fulya'sı
Oyuncu Fulya Zenginer, hafta sonu beş ay önce evlendiği Kuntay Tarık Evren ile soluğu Sakarya'da aldı. Sapanca'nın eşşiz doğasında yürüyüş yapan güzel oyuncu, ormana atılan çöpleri görünce resmen patladı.



Topladığı plastikleri bir poşete koyan Zenginer, herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.





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