Burcu’nun bebeği

Şilili bir hayranının yaptığı oyuncak bebeği kendisine benzettiğini gören Burcu Biricik, şaşkınlığını gizleyemedi. Güzel oyuncu, oyuncağın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Çok sevdim bebeğimi" esprisi yaptı.
Şilili bir hayranının yaptığı oyuncak bebeği kendisine benzettiğini gören Burcu Biricik, şaşkınlığını gizleyemedi. Güzel oyuncu, oyuncağın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Çok sevdim bebeğimi" esprisi yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.