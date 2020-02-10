Eski eşi Berk Suyabatmaz'la ilgili açıklamaları olay olan Burcu Esmersoy, normale döndü. Önceki gün saçlarını boyatıp perma yaptıran güzel sunucu, kıvırcık haline gelen iltifatlarla moral topladı. Eski eşi Berk Suyabatmaz'la ilgili açıklamaları olay olan Burcu Esmersoy, normale döndü. Önceki gün saçlarını boyatıp perma yaptıran güzel sunucu, kıvırcık haline gelen iltifatlarla moral topladı.
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