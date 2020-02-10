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  • 10.02.2020
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, saçlarını kıvırcık yaptırdı

Eski eşi 'la ilgili açıklamaları olay olan , normale döndü. Önceki gün saçlarını boyatıp perma yaptıran güzel sunucu, kıvırcık haline gelen iltifatlarla moral topladı.

Kıvırcık Burcu
Eski eşi 'la ilgili açıklamaları olay olan Burcu Esmersoy, normale döndü. Önceki gün saçlarını boyatıp perma yaptıran güzel sunucu, kıvırcık haline gelen iltifatlarla moral topladı.

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