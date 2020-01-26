Kaleci Volkan Babacan, önceki gün eşi Hilal Özdemir ile sabah sporunda görüntülendi. Arnavutköy'de görüntülenen çift, düzenli yürüyüş yaptıklarını söyledi.
Aydın HAMZA
Kaleci Volkan Babacan, önceki gün eşi Hilal Özdemir ile sabah sporunda görüntülendi. Arnavutköy'de görüntülenen çift, düzenli yürüyüş yaptıklarını söyledi.
Aydın HAMZA
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