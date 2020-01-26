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  • 26.01.2020
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ve eşi sabah sporunda görüntülendi

Kaleci , önceki gün eşi ile sabah sporunda görüntülendi. Arnavutköy'de görüntülenen çift, düzenli yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Sportif çift

Kaleci Volkan Babacan, önceki gün eşi Hilal Özdemir ile sabah sporunda görüntülendi. Arnavutköy'de görüntülenen çift, düzenli yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Aydın HAMZA

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