Vasiyet tepkisi

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin, önceki akşam Armutlu'da yemekteydi. Kumbasar, Mali'nin vasiyetini hazırladığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin, önceki akşam Armutlu'da yemekteydi. Kumbasar, Mali'nin vasiyetini hazırladığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
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