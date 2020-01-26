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  • 26.01.2020
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Vasiyet tepkisi

'in eski eşi ve kızı Yasmin, önceki akşam Armutlu'da yemekteydi. Kumbasar, Mali'nin vasiyetini hazırladığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Vasiyet tepkisi
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin, önceki akşam Armutlu'da yemekteydi. Kumbasar, Mali'nin vasiyetini hazırladığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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