Musti klonlandı

Mustafa Sandal, oğlu Yaman ile önceki gün selfie yaptı. Popçu, kendisinin kopyası olan oğluyla karesine "Klonlanmayı araştırmayın ben buldum" notu düşüp espri yaptı.
Mustafa Sandal, oğlu Yaman ile önceki gün selfie yaptı. Popçu, kendisinin kopyası olan oğluyla karesine "Klonlanmayı araştırmayın ben buldum" notu düşüp espri yaptı.
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