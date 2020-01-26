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  • 26.01.2020
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Musti klonlandı

, oğlu Yaman ile önceki gün selfie yaptı. Popçu, kendisinin kopyası olan oğluyla karesine "Klonlanmayı araştırmayın ben buldum" notu düşüp espri yaptı.

Musti klonlandı

, oğlu Yaman ile önceki gün selfie yaptı. Popçu, kendisinin kopyası olan oğluyla karesine "Klonlanmayı araştırmayın ben buldum" notu düşüp espri yaptı.

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