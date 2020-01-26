Emına Jahovic, Mustafa Sandal'la boşandıktan sonra kendini işlerine adadı. Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan kozmetik markasının çekimlerindeydi. Jahovic, sette imza attığı havalı paylaşımlarla da markasının reklamını yaptı.
Emına Jahovic, Mustafa Sandal'la boşandıktan sonra kendini işlerine adadı. Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan kozmetik markasının çekimlerindeydi. Jahovic, sette imza attığı havalı paylaşımlarla da markasının reklamını yaptı.
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