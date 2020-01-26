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  • 26.01.2020
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'den reklamlar

Emına Jahovic, 'la boşandıktan sonra kendini işlerine adadı. Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan kozmetik markasının çekimlerindeydi. Jahovic, sette imza attığı havalı paylaşımlarla da markasının reklamını yaptı.

Emina'dan reklamlar

Emına Jahovic, 'la boşandıktan sonra kendini işlerine adadı. Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan kozmetik markasının çekimlerindeydi. Jahovic, sette imza attığı havalı paylaşımlarla da markasının reklamını yaptı.

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