Emına Jahovic, Mustafa Sandal'la boşandıktan sonra kendini işlerine adadı. Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan kozmetik markasının çekimlerindeydi. Jahovic, sette imza attığı havalı paylaşımlarla da markasının reklamını yaptı.