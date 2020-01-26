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  • 26.01.2020
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Dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı , Kim ile bir araya geldi

Dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı , önceki gün ABD'li yıldız Kim ile bir araya geldi. Kardashian ile böyle selfie yapan başarılı Türk fotoğrafçı, şimdilik projenin detaylarını ise gizledi.

Kimler gelmiş
Dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı Mert Alaş, önceki gün ABD'li yıldız Kim Kardashian ile bir araya geldi. ile böyle selfie yapan başarılı Türk fotoğrafçı, şimdilik projenin detaylarını ise gizledi.

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