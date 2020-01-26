Dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı Mert Alaş, önceki gün ABD'li yıldız Kim Kardashian ile bir araya geldi. Kardashian ile böyle selfie yapan başarılı Türk fotoğrafçı, şimdilik projenin detaylarını ise gizledi.
Dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı MertAlaş, önceki gün ABD'li yıldız Kim Kardashian ile bir araya geldi. Kardashian ile böyle selfie yapan başarılı Türk fotoğrafçı, şimdilik projenin detaylarını ise gizledi.
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