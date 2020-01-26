Oyuncu Ceyda Ateş, önceki gün geçmişte yolculuğa çıktı. 31 yaşındaki oyuncu, küçüklük fotoğrafını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Ateş'in minik bir kız çocuğu iken verdiği poza beğeni yağdı.
Kimileri Ateş'in hiç değişmediğini söylerken kimileri de oyuncunun küçükken genç kız edasında olduğunu dile getirdi. Pek çok kişi de Ateş'in bu karesine "Büyümüş de küçülmüş" yorumu yaptı.
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