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  • 26.01.2020
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gecelerde sobelendi!

, karda yürüyüp izini belli etmemeye çalıştı. Ünlü oyuncu, önceki akşam Asmalımescit’te eğlendiği sarışın bir kadınla görüntülenmemek için taktik yaptı. Genç kadını önden gönderen Sokullu, mekanı arkadaşıyla terk etti...

Birkan kaçar

Kendi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç'la 2018'de ayrılıp Dilan Çiçek Deniz'le kısa süreli aşk yaşayan , temkinli davranıyor. Deniz'le Nisan 2019'da ayrılan ve o tarihten beri adı kimseyle anılmayan Sokullu, önceki akşam Asmalımescit'teki bir partiye katıldı. Mekanda sarışın bir kadınla samimi şekilde eğlenen Sokullu, çıkışta ise kaçış planını devreye soktu.


Sokullu ile birlikte olduğunu ima eden genç kadın, yüzünü gizlemeye çalıştı.

Sokullu, sarışın kadınla arkadaşını önden gönderdi. Oyuncu da dakikalar sonra yakın dostu ve meslektaşı Burak Yamantürk ile mekanı terk etti. Sokullu, bir yandan kadınları uzaktan izlemeye koyuldu. Sarışın kadının "Birkan Bey'le aranızda ilişki mi var?" sorusuna "Onu Birkan'a sorun" cevabı ise şaşırttı.


Birkan Sokullu, önden gönderdiği kadınları böyle izledi. Kadınlardan birinin keyifli halleri dikkat çekti.

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