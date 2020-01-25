Oyunculuk kariyerine nokta koyup yoga eğitmeni olan Zeynep Yılmaztürk, esnekliğini tatilde de konuşturdu. Türkiye eski güzeli, İsviçre'de böyle poz verdi. Oyunculuk kariyerine nokta koyup yoga eğitmeni olan Zeynep Yılmaztürk, esnekliğini tatilde de konuşturdu. Türkiye eski güzeli, İsviçre'de böyle poz verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.