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  • 25.01.2020
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'den yüzleri gülümseten paylaşım! "Gel de sarılma..."

Başarılı müzisyen , önceki gün yüzleri gülümsetti. 'le hayvan dostu olan Ceceli, boyunu geçen beyaz köpekle bu karesini "Gel de sarılma" notuyla paylaştı.

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