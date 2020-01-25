Başarılı müzisyen Mustafa Ceceli, önceki gün yüzleri gülümsetti. Eşi Selin İmer'le hayvan dostu olan Ceceli, boyunu geçen beyaz köpekle bu karesini 'Gel de sarılma' notuyla paylaştı. Başarılı müzisyen Mustafa Ceceli, önceki gün yüzleri gülümsetti. Eşi Selin İmer'le hayvan dostu olan Ceceli, boyunu geçen beyaz köpekle bu karesini 'Gel de sarılma' notuyla paylaştı.
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