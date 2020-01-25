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  • 25.01.2020
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İDO döktürdü

'nin 24. paylaştığı bu kareyle 'dan kutlayan , aşkına şu sözlerle seslendi: "Yaş 24, Ocak 24... Seninle geçen her gün bana kattıkların, hissettirdiklerin ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için sana çok teşekkür ederim güzel yüzlüm."

İDO döktürdü
Dün Yasemin Şefkatli'nin 24. paylaştığı bu kareyle 'dan kutlayan İdo Tatlıses, aşkına şu sözlerle seslendi: "Yaş 24, Ocak 24... Seninle geçen her gün bana kattıkların, hissettirdiklerin ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için sana çok teşekkür ederim güzel yüzlüm."

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