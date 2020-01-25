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  • 25.01.2020
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Güzel kapışma! ", 'dan sonra gelir"

, ’ın ‘’nin en benim’ sözlerini kabul etmedi. Afrodit, ‘Hülya, benden sonra gelir’ dedi. Afrodit'in "En güzel benim" çıkışı üzerine gözler 'na çevrildi.

Güzel kapışma
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, önceki akşam Etiler Sarıhan çıkışı görüntülendi. Alkan, Hülya Avşar'ın, "Türkiye'nin en güzel kadını benim" açıklaması hatırlatılınca şöyle dedi: "Hülya Avşar'a bir türlü öğretemedim. Kendisi, Banu Alkan'dan sonra gelir."



Afrodit'in "En güzel benim" çıkışı üzerine gözler 'na çevrildi.

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