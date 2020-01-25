Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, önceki akşam Etiler Sarıhan çıkışı görüntülendi. Alkan, Hülya Avşar'ın, "Türkiye'nin en güzel kadını benim" açıklaması hatırlatılınca şöyle dedi: "Hülya Avşar'a bir türlü öğretemedim. Kendisi, Banu Alkan'dan sonra gelir."
Afrodit'in "En güzel benim" çıkışı üzerine gözler Avşar Kızı'na çevrildi.
Afrodit'in "En güzel benim" çıkışı üzerine gözler Avşar Kızı'na çevrildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.