Fransız kalmadılar

Cemiyet hayatının gözde çifti Nil Bentürk Uyguner ile eşi Burak Uyguner, sömestr tatilini fırsat bilip soluğu Fransa'da aldı. Sosyetik ikili, Samoens bölgesinde kayak yaparken romantik anlar yaşadı. Cemiyet hayatının gözde çifti Nil Bentürk Uyguner ile eşi Burak Uyguner, sömestr tatilini fırsat bilip soluğu Fransa'da aldı. Sosyetik ikili, Samoens bölgesinde kayak yaparken romantik anlar yaşadı.
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