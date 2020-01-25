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  • 25.01.2020
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Fransız kalmadılar

Cemiyet hayatının gözde çifti Nil Bentürk Uyguner ile eşi Burak Uyguner, sömestr tatilini fırsat bilip soluğu Fransa'da aldı. Sosyetik ikili, Samoens bölgesinde kayak yaparken romantik anlar yaşadı.

Fransız kalmadılar
Cemiyet hayatının gözde çifti Nil Bentürk Uyguner ile eşi Burak Uyguner, sömestr tatilini fırsat bilip soluğu Fransa'da aldı. Sosyetik ikili, Samoens bölgesinde kayak yaparken romantik anlar yaşadı.

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