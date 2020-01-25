Ece Erken, geçtiğimiz gün İstanbul'un göbeğinde kabus yaşadı. Erken, yanında oğlu da varken Seyrantepe'de trafik eşkıyasının şiddetine maruz kaldı.





Ece Erken, "Seyrantepe'de bir kabadayı var. Ters yönden araç sokmaya çalışınca ben de kendisini uyardım" dedi ve ekledi:



"Uyarınca, 'Sana mı soracağım lan?' diyerek cama yöneldi. 'Burası benim mahallem, buradan çıkamazsın' diyerek beni tehdit etti."







Cep telefonuyla çektiği şahsın kimliğinin belirlenmesi için çağrı yapan Ece Erken, "Bu sahte kabadayılarla, aynı ülkede yaşıyoruz" diyerek de tedirginliğini dile getirdi.