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  • 25.01.2020
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şehir eşkıyasının şiddetine maruz kaldı! "Şikayetçi olacağım..."

Sunucu , geçtiğimiz gün ’de bir şehir eşkıyasının şiddetine maruz kaldı. Aracının içerisinde oğlu varken tehdit edildiğini söyleyen Erken, ‘Bu sahte kabadayıyı tanıyan varsa söylesin; şikayetçi olacağım’ çağrısı yaptı.

Eşkıya alarmı!

Ece Erken, geçtiğimiz gün 'un göbeğinde kabus yaşadı. Erken, yanında oğlu da varken Seyrantepe'de trafik eşkıyasının şiddetine maruz kaldı.

, "Seyrantepe'de bir kabadayı var. Ters yönden araç sokmaya çalışınca ben de kendisini uyardım" dedi ve ekledi:

"Uyarınca, 'Sana mı soracağım lan?' diyerek cama yöneldi. 'Burası benim mahallem, buradan çıkamazsın' diyerek beni tehdit etti."



Cep telefonuyla çektiği şahsın kimliğinin belirlenmesi için çağrı yapan Ece Erken, "Bu sahte kabadayılarla, aynı ülkede yaşıyoruz" diyerek de tedirginliğini dile getirdi.

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