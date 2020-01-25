Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Şebnem ve Celal Çapa çiftinin kızları Ceylan Çapa, erkek arkadaşı Emre Mollaoğlu ile olan birlikteliğini sona erdirdi...
Şu sıralar Avusturya'da dostlarıyla eğlenen Çapa, dün paylaştığı fotoğrafın altına "Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben" notunu düşerek, "Atarın zirvesinde" dedirtti.
AYRILIĞIN SEBEBİ BURADA SAKLI
Çapa, son karesinin altına 'yavhehe' etiketini yapıştırdı. Eski aşkına "Seni umursamıyorum' mesajı yolladı...
Şu sıralar Avusturya'da dostlarıyla eğlenen Çapa, dün paylaştığı fotoğrafın altına "Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben" notunu düşerek, "Atarın zirvesinde" dedirtti.
AYRILIĞIN SEBEBİ BURADA SAKLI
Çapa, son karesinin altına 'yavhehe' etiketini yapıştırdı. Eski aşkına "Seni umursamıyorum' mesajı yolladı...
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