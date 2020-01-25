Burcu Esmersoy'la 15 aylık evliliğini Eylül 2019'da noktalayan Berk Suyabatmaz, kalbini aşka kapatmadı. Sosyetik işadamı, boşandıktan kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini yaklaşık üç ay gözden uzak yaşayan güzel oyuncu ile işadamı, artık beraberliklerini gözler önüne sermekten kaçınmıyor.
Birkaç gündür Fransa'da kayak tatilinde olan Tüzünataç ile Suyabatmaz, 3 bin 842 metre yükseklikteki Aiguille Du Midi Dağı'ndan paylaşım yaptı. Çiftin, "Avrupa'nın çatısı" olarak da bilinen yerde verdikleri bu poz "Aşk, ayaklarını yerden kesti" yorumu yaptırdı.
Fransa, İtalya ve İsviçre Alpleri'nin büyüleyici manzarasını ayaklarınızın altına seren Aiguille Du Midi Dağı, "Avrupa'nın çatısı" olarak da biliniyor. Dağa, Mont Blanc bölgesinden teleferikle çıkılıyor.
Birkaç gündür Fransa'da kayak tatilinde olan Tüzünataç ile Suyabatmaz, 3 bin 842 metre yükseklikteki Aiguille Du Midi Dağı'ndan paylaşım yaptı. Çiftin, "Avrupa'nın çatısı" olarak da bilinen yerde verdikleri bu poz "Aşk, ayaklarını yerden kesti" yorumu yaptırdı.
Fransa, İtalya ve İsviçre Alpleri'nin büyüleyici manzarasını ayaklarınızın altına seren Aiguille Du Midi Dağı, "Avrupa'nın çatısı" olarak da biliniyor. Dağa, Mont Blanc bölgesinden teleferikle çıkılıyor.
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