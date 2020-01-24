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Yüzü gülüyor

Başarılı oyuncu , önceki akşam 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kaydettiği 'Kazılı Kuyum' şarkısının tanıtımında neşe saçtı.

Yüzü gülüyor
Başarılı oyuncu , önceki akşam 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kaydettiği 'Kazılı Kuyum' şarkısının tanıtımında neşe saçtı.

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