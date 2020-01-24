Yüzü gülüyor

Başarılı oyuncu Selin Şekerci, önceki akşam 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kaydettiği 'Kazılı Kuyum' şarkısının tanıtımında neşe saçtı. Başarılı oyuncu Selin Şekerci, önceki akşam 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kaydettiği 'Kazılı Kuyum' şarkısının tanıtımında neşe saçtı.
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