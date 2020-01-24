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  • 24.01.2020
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'dan nostaljik kutlama! Yeni yaşını 70’ler temalı partiyle kutladı

, önceki gün yeni yaşını 70’ler temalı partiyle kutladı. Cher’den ilham alan sosyetik güzelin partisine Kerem Bürsin katılırken; sıkı dostu gitmedi

Nostaljik kutlama

Sosyetik işadamı 'la evlendikten sonra oyunculuğa veda eden Yasemin Özilhan, önceki gün 35. doğum gününü kutladı. Eski oyuncu, yeni yaşına eşinin organize ettiği sürpriz partiyle 'merhaba' dedi. 70'ler temalı partiyle tüm konukların geçmişe yolculuk yaptığı gecede Sinem Kobal, Pınar Sabancı ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimler de vardı.


Sinem Kobal

'la yakın dostluğuyla bilinen Serenay Sarıkaya ise eski sevgilisi Kerem Bürsin ile aynı mekanda bulunmak istemediği için geceye katılmadı. Bu arada sıkı bir Cher hayranı olan sosyetik güzel, nostaljik bir havanın estiği partide dünyaca ünlü yıldızın ikonik kıyafetlerinden birini giydi...


Pınar Sabancı


Cher'in hayranı olan Özilhan, gecede yıldız şarkıcının 70'lerde giydiği bir kıyafetin aynısını tercih etti.

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