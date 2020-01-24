Sosyetik işadamı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa veda eden Yasemin Özilhan, önceki gün 35. doğum gününü kutladı. Eski oyuncu, yeni yaşına eşinin organize ettiği sürpriz partiyle 'merhaba' dedi. 70'ler temalı partiyle tüm konukların geçmişe yolculuk yaptığı gecede Sinem Kobal, Pınar Sabancı ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimler de vardı.



Sinem Kobal

Yasemin Özilhan'la yakın dostluğuyla bilinen Serenay Sarıkaya ise eski sevgilisi Kerem Bürsin ile aynı mekanda bulunmak istemediği için geceye katılmadı. Bu arada sıkı bir Cher hayranı olan sosyetik güzel, nostaljik bir havanın estiği partide dünyaca ünlü yıldızın ikonik kıyafetlerinden birini giydi...



Pınar Sabancı



Cher'in hayranı olan Özilhan, gecede yıldız şarkıcının 70'lerde giydiği bir kıyafetin aynısını tercih etti.