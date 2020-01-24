Her yıl Antalya'da top modelleri ağırlayan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez 16-18 Mart arasında İstanbul'da moda rüzgarı estirecek. İlk kez düzenlenecek İstanbul ayağında Alessandra Ambrosio podyumda olacak.

Victoria's Secret meleği, Hilton İstanbul Bosphorus'ta 17 Mart'ta podyumu sallayacak. Dört ayrı kıyafet giyecek olan modele 100 manken eşlik edecek.



Brezilyalı model, sosyal medyada "Merhaba Türkiye, 17 Mart'ta Dosso Dossi Fashion Show'a gelecek olmaktan heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere" diye yazdı.