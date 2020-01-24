Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yakın tarihte bir internet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkabileceğini söyledi. Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yakın tarihte bir internet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkabileceğini söyledi.
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