Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.01.2020
  • Gazete

dan dizi müjdesi

önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yakın tarihte bir internet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkabileceğini söyledi.

Dizi müjdesi
Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yakın tarihte bir internet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkabileceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriNilperi Şahinkaya'dan dizi müjdesi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri