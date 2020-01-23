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  • 23.01.2020
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Yakışıklı oyuncu ın başına geçerek Adanalılığını konuşturdu

Yakışıklı oyuncu , önceki gün ın başına geçerek Adanalılığını konuşturdu. Mangalın başına geçerek tüm etleri kendisi pişiren ünlü oyuncu, o anlarda çekilen videosunu da sosyal medyada paylaştı.

Aman Adanalım
Ekranların yakışıklı ve karizmatik ismi Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ailesiyle sefası yaptı. Mangalın başına geçerek tüm etleri kendisi pişiren ünlü oyuncu, o anlarda çekilen videosunu da sosyal medyada paylaştı.

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