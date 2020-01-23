Güzelliğiyle milyonlarca hayrana sahip olan Serenay Sarıkaya, örgülü saçlarıyla çektiği bu pozu Instagram'da paylaştı. Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan hayranları "Maşallah çok güzelsin" yorumunu yaptı.
Güzelliğiyle milyonlarca hayrana sahip olan Serenay Sarıkaya, örgülü saçlarıyla çektiği bu pozu Instagram'da paylaştı. Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan hayranları "Maşallah çok güzelsin" yorumunu yaptı.
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