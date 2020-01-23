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  • 23.01.2020
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örgülü saçlarıyla çektiği pozu paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı...

Güzelliğiyle milyonlarca hayrana sahip olan , örgülü saçlarıyla çektiği bu pozu 'da paylaştı. Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan hayranları "Maşallah çok güzelsin" yorumunu yaptı.

Bu poza örgü yağdı!

Güzelliğiyle milyonlarca hayrana sahip olan Serenay Sarıkaya, örgülü saçlarıyla çektiği bu pozu 'da paylaştı. Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan hayranları "Maşallah çok güzelsin" yorumunu yaptı.

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