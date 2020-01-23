Aşkı Murat Dalkılıç ile Ekim 2020'de 'Dollyphant' adlı animasyon filmini görücüye çıkarmaya hazırlanan Hande Erçel, yeni projesi için gün sayıyor.
Güzel oyuncu, hayalinden yola çıkarak hazırlanan animasyon filminin yeni videosunun görücüye çıkacağını duyurdu. Sevimli bir filin maceralarını anlatacak olan çizgi filmi merakla bekleyenler oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.
Dalkılıç, sevgilisinin hayalini sahibi olduğu animasyon filmi şirketiyle gerçeğe dönüştürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.