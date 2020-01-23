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  • 23.01.2020
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Güzel oyuncu 'i heyecan sardı! Aşkı ile animasyon filmi için...

Güzel oyuncu , aşkı ile görücüye çıkarmaya hazırlandığı ‘Dollyphant’ adlı animasyon filmi için nefesini tuttu. Erçel, heyecanla vizyon tarihi olan Ekim 2020’yi bekliyor...

Heyecan sardı

Aşkı Murat Dalkılıç ile Ekim 2020'de 'Dollyphant' adlı animasyon filmini görücüye çıkarmaya hazırlanan Hande Erçel, yeni projesi için gün sayıyor.

Güzel oyuncu, hayalinden yola çıkarak hazırlanan animasyon filminin yeni videosunun görücüye çıkacağını duyurdu. Sevimli bir filin maceralarını anlatacak olan çizgi filmi merakla bekleyenler oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.


Dalkılıç, sevgilisinin hayalini sahibi olduğu animasyon filmi şirketiyle gerçeğe dönüştürdü.

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