Eski manken Gül Gölge, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Çocuklarıyla birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezen Gölge, her zamanki gibi makyajsız haliyle objektiflere poz verdi.
Eski manken Gül Gölge, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Çocuklarıyla birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezen Gölge, her zamanki gibi makyajsız haliyle objektiflere poz verdi.
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