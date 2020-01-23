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  • 23.01.2020
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Eski manken makyajsız haliyle objektiflere poz verdi

Eski manken , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Çocuklarıyla birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezen Gölge, her zamanki gibi makyajsız haliyle objektiflere poz verdi.

Doğal gülümseme

Eski manken , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Çocuklarıyla birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezen Gölge, her zamanki gibi makyajsız haliyle objektiflere poz verdi.

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