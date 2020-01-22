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  • 22.01.2020
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Ünlü 'den ‘’ iddiası: Para istediler

Ünlü , ‘’ olarak hafızalara kazınan ile video çekmek istedi. Ancak Topal’ın yeğenleri para talep etti.

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Muammer Topal, geçtiğimiz yıl bir sokak röportajında muhabirin İngilizce olarak, "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği cevaplarla fenomen haline geldi. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Topal, "Taksim Dayı" olarak ünlendi.

de bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti. Youtube'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Güven, Taksim Dayı ile video çekmek istedi. Ancak Güven'in iddiasına göre 'ın yeğenleri telefon görüşmesinde video çekimi için para istedi.

50 BİN LİRA İSTEDİLER
23 yaşındaki Berkcan Güven, kendisinden 40 bin TL ile 50 bin TL arasında para talep edildiğini ifade etti. Güven'in Topal ile video çekip çekmeyeceği merak konusu oldu...



Öte yandan hediyelik eşya mağazaları, üzerinde 'nın bulunduğu bardakları satışa çıkardı.

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