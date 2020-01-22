Oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, kayak tatili için önceki gün Fransa'nın yolunu tuttu. Kızları Su ile kayak yapan ikili, bir ara Instagram'daki kedi filtresiyle poz verip güldürdü.
Oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, kayak tatili için önceki gün Fransa'nın yolunu tuttu. Kızları Su ile kayak yapan ikili, bir ara Instagram'daki kedi filtresiyle poz verip güldürdü.
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