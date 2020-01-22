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  • 22.01.2020
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ile eşi 'ın 'kedi' pozu Instagram'ı salladı

Oyuncu ile eşi , kayak tatili için önceki gün 'nın yolunu tuttu. Kızları Su ile kayak yapan ikili, bir ara Instagram'daki kedi filtresiyle poz verip güldürdü.

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