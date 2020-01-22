Son dönemde şıklığı için lüks kıyafetlere servet harcayan Hadise, önceki gün ise sanata yatırım yaptı. Ünlü popçu, Türk ressam Aslı Özok'un 20 bin İngiliz Sterlini yani yaklaşık 155 bin lira değerindeki tablosunu satın aldı.





Hadise, Aslı Özok'un 'Ayin' adlı tablosuna servet harcayıp sanat aşkını konuşturdu.

başarılı ressamın tablosunu evinin başköşesine asan Hadise, eseri paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Tüm kadınlar için özgürlük, adalet, barış, umut" notu düşerek de hemcinslerinin başarısını destekledi.