Gaziantep maçında gözü moraran Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Gürevin ile Akmerkez'deydi. Belözoğlu, "Hanımdan dayak yedim. Gözü mor dolanıyorum" diyerek espri yaptı.
Gaziantep maçında gözü moraran Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Gürevin ile Akmerkez'deydi. Belözoğlu, "Hanımdan dayak yedim. Gözü mor dolanıyorum" diyerek espri yaptı.
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