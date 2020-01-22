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  • 22.01.2020
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gözündeki morluğu böyle açıkladı: Hanımdan dayak yedim

maçında gözü moraran , eşi ile Akmerkez'deydi. Belözoğlu, "Hanımdan dayak yedim. Gözü mor dolanıyorum" diyerek espri yaptı.

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