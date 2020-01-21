Etel Baler, öğrencilik yıllarına döndü. Cemiyet hayatının ünlü ismi, arkadaşlarıyla İstanbul Notre Dame Lisesi'ndeki çekimlere katıldı. Okul üniforması giyen Baler, renki pozlar verdi.
Etel Baler, öğrencilik yıllarına döndü. Cemiyet hayatının ünlü ismi, arkadaşlarıyla İstanbul Notre Dame Lisesi'ndeki çekimlere katıldı. Okul üniforması giyen Baler, renki pozlar verdi.
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