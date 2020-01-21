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  • 21.01.2020
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Etel Baler öğrencilik yıllarına döndü

Etel Baler, öğrencilik yıllarına döndü. Cemiyet hayatının ünlü ismi, arkadaşlarıyla 'ndeki çekimlere katıldı. Okul üniforması giyen Baler, renki pozlar verdi.

Geçmişe yolculuk

Etel Baler, öğrencilik yıllarına döndü. Cemiyet hayatının ünlü ismi, arkadaşlarıyla İstanbul Notre Dame Lisesi'ndeki çekimlere katıldı. Okul üniforması giyen Baler, renki pozlar verdi.

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