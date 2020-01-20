Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılığında sona gelindi. Önceki gün yapılan resmi açıklamada, Harry ve Meghan'ın aileyle tüm ilişkisi kesildi. Kraliyet üyelerine verilen ve saygıdeğer anlamına gelen 'His/Her Royal' unvanlarını bırakan çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olmaya devam edeceği belirtildi. Harry ve oğlu Archie'nin taht sırasını koruduğunun altı çizildi. Ancak Prens Harry, kraliyet askeri unvanlarını kaybetti. Çift, Windsor'daki evleri Frogmore Cottage'ın tadilatı için harcadıkları 2.4 milyon sterlini (18 milyon lira), kraliyete ödeyeceklerini söyledi.
Çift, 2.4 milyon sterlin harcadıkları Windsor'daki evleri Frogmore Cottage'a artık kira ödeyecek.
Prens Harry; Kraliyet Denizcileri Kaptanı, Onursal Hava Komutanı ve Küçük Gemiler ve Dalış Başkomutanı, Kraliyet Deniz Komutanlığı gibi kraliyet askeri unvanlarını kaybetti.
Çift, 2.4 milyon sterlin harcadıkları Windsor'daki evleri Frogmore Cottage'a artık kira ödeyecek.
Prens Harry; Kraliyet Denizcileri Kaptanı, Onursal Hava Komutanı ve Küçük Gemiler ve Dalış Başkomutanı, Kraliyet Deniz Komutanlığı gibi kraliyet askeri unvanlarını kaybetti.
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