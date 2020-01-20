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ile eşi düşes Meghan’ın ’nden ayrılığı resmileşti

ile eşi düşes Meghan’ın ’nden ayrılığı resmileşti. Prens, tüm askeri unvanlarını kaybetti. Çiftin hayatlarına ’da devam edeceği belirtildi.

Gözden düşes!
Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz 'nden ayrılığında sona gelindi. Önceki gün yapılan resmi açıklamada, Harry ve Meghan'ın aileyle tüm ilişkisi kesildi. Kraliyet üyelerine verilen ve saygıdeğer anlamına gelen 'His/Her Royal' unvanlarını bırakan çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olmaya devam edeceği belirtildi. Harry ve oğlu Archie'nin taht sırasını koruduğunun altı çizildi. Ancak Prens Harry, kraliyet askeri unvanlarını kaybetti. Çift, Windsor'daki evleri Frogmore Cottage'ın tadilatı için harcadıkları 2.4 milyon sterlini (18 milyon lira), kraliyete ödeyeceklerini söyledi.



Çift, 2.4 milyon sterlin harcadıkları Windsor'daki evleri 'a artık kira ödeyecek.



; Kraliyet Denizcileri Kaptanı, Onursal Hava Komutanı ve Küçük Gemiler ve Dalış Başkomutanı, Kraliyet Deniz Komutanlığı gibi kraliyet askeri unvanlarını kaybetti.

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